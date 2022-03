Vier mannen neergestoken op station Den Bosch, verdachte aangehouden

Op het station in Den Bosch zijn zondagavond rond 19.30 uur vier mannen neergestoken. 'Er is een verdachte aangehouden', zo meldt de politie zondagavond.

Ruzie over voetbal

Aan het steekincident ging een ruzie vooraf. 'Het conflict op het station in Den Bosch zou zijn ontstaan na onenigheid over voetbal', aldus de politie. Uiteindelijk raakten in totaal vier mannen gewond. Alle gewonden zijn inmiddels naar het ziekenhuis overgebracht, drie van hen konden na behandeling weer naar huis.

Groepje door verdachte aangevallen met steekwapen

De aangehouden verdachte, een 37-jarige man uit Den Bosch, viel daarbij het groepje van de slachtoffers aan met een steekwapen. De politie is een sporenonderzoek aan de voorzijde van het station gestart. Reizigers en overig verkeer ondervinden daarvan geen hinder.