Dode man aangetroffen in weiland bij Oirschot

In Oirschot is maandagavond een overleden man in een weiland aangetroffen onder verdachte omstandigheden. Dit meldt de politie.

'Nog veel onduidelijk'

Het lichaam van de overleden man werd gevonden aan de Broekstraat. 'Er is op dit moment nog veel onduidelijk. Wij doen onderzoek om de exacte toedracht rond zijn overlijden te achterhalen', aldus de politie.

Reanimatiepoging

Het slachtoffer, een 68-jarige man zonder vast woonadres, werd door een bekende gevonden. Hij alarmeerde de hulpdiensten die nog hebben geprobeerd het slachtoffer te reanimeren. Dat mocht helaas niet meer baten.

Onderzoek naar omstandigheden

Gezien de aangetroffen situatie ter plaatse, werd besloten nader onderzoek te doen naar omstandigheden waaronder de man om het leven is gekomen. Dat onderzoek is nog in volle gang en daaruit is vooralsnog geen helder beeld gekomen over wat er precies met de man is gebeurd. We houden rekening met meerdere scenario’s en kunnen op dit moment nog geen enkel scenario uitsluiten.

Forensisch onderzoek

Het forensisch onderzoek dat maandagavond was opgestart, werd in de loop van de nacht onderbroken. Het is op dinsdagochtend hervat. Het lichaam van het slachtoffer werd naar een mortuarium vervoerd en wordt op een later moment nader onderzocht. Hopelijk is er daarna meer duidelijk over wat er met hem gebeurd is.

Getuigen

De recherche is uiteraard op zoek naar mensen die mogelijk meer kunnen vertellen over wat er maandag op de Broekstraat is gebeurd.