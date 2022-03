Politiemedewerker buiten functie gesteld

In opdracht van de officier van justitie onderzoekt de Rijksrecherche deze verdenkingen. In de woning van de medewerker is tevens huiszoeking gedaan. Hij is dinsdag verhoord en ’s middags in vrijheid gesteld. Vervolgens heeft de politieleiding de man buiten functie gesteld. Het openbaar ministerie zal later een besluit nemen over de vervolging. Dit kan nog geruime tijd in beslag nemen.