Aangehouden voor drugsbezit en witwassen

Omstreeks 17.30 uur zag een agent de auto staan in de Jan Vermeerlaan in Roosendaal. Omdat even van tevoren een mogelijke drugstransactie had plaatsgevonden, besloot de agent de auto te controleren.

De agent sprak de bestuurder aan en rook een henneplucht uit de auto komen. Hierop vroeg de agent om uitlevering van alle aanwezige drugs. De man vertelde de agent niets bij zich te hebben. Omdat de bestuurder al bekend was bij de politie voor het eerder overtreden van de opiumwetgeving, doorzocht de politieman de auto.

Hij vond 55 gram hennep. Ook had de bestuurder, een 25-jarige man uit Roosendaal, een geldbedrag van bijna drieduizend euro op zak. Zowel de drugs als het geld zijn in beslag genomen. De man is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar mocht de Roosendaler een verklaring afleggen. De man zit nog vast.