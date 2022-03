Voorbijgangers helpen agenten bij arrestatie

In de vroege ochtend van zondag 27 maart, omstreeks 04.30 uur, hielden agenten, met hulp van voorbijgangers, een 19-jarige man aan. Deze man was even tevoren een horecagelegenheid in het centrum van Middelburg uitgezet omdat hij ruzie zocht met aanwezige klanten en medewerkers van het café had proberen te slaan met glaswerk.