Zelfde auto, andere verzekeringspremie

De Consumentenbond vergeleek de premies voor een 42-jarige bestuurder van een 6 jaar oude Volkswagen Golf met 5 schadevrije jaren. Op verschillende adressen. Woont deze autobezitter in de Rotterdamse Vinex-wijk Nesselande? Dan betaalt hij gemiddeld 30% minder dan in de Oranjeboomstraat in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Bij ASR scheelt dat zelfs 95%. De Goudse rekent op beide adressen dezelfde premie.

Dezelfde straat

Ook binnen dezelfde straat kan de premie flink verschillen. De Oranjeboomstraat heeft meerdere postcodes. Daardoor betaalt de Golfrijder op het ene huisnummer meer dan op het andere. Het verschil is het grootst bij de Kilometerverzekering (11,6%) en Nationale-Nederlanden (11,4%). Dit kan oplopen tot ruim €100 meer premie per jaar.

Stad versus platteland

Het verschil tussen stad en platteland is bij veel verzekeraars nog groter. Verhuist de verzekerde bijvoorbeeld van het dorp Ridderkerk naar de Kop van Zuid in Rotterdam? Dan gaat zijn premie gemiddeld met 60% omhoog. Uitschieters zijn ASR met een premiestijging van 124%, HEMA met 80% en Nationale Nederlanden met 87%.

Oneerlijk en onnodig

Autoverzekeraars rekenen vaak hogere premies in regio’s of postcodegebieden waar veel wordt geclaimd. En waar er een hoger risico op diefstal en beschadiging is. Ten onrechte, vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Consumenten betalen al via de bonus malus-ladder voor geclaimde schade. Zodra je een beroep doet op je verzekering, gaat je premie omhoog. Dat je dan ook nog meer moet betalen omdat je buren meer claimen is oneerlijk en onnodig.'

Besparen

Verzekeraars zijn vrij om de hoogte van hun verzekeringspremie te bepalen. Consumenten doen er goed aan regelmatig de verzekeringspremies bij de verschillende aanbieders te vergelijken. Molenaar: 'Dat kan je veel geld schelen. Dat is zeker in deze dure tijden interessant.'