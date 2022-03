Politie roept slachtoffers op seksuele en criminele uitbuiting

De politie hield op dinsdagochtend 29 maart in Assen vijf verdachten aan in een mensenhandelonderzoek. De personen worden onder andere van verdacht vrouwen te hebben gedwongen tot prostitutie en van het dealen van drugs. Daarnaast zijn er verdenkingen van verkrachting, zware mishandeling en het overtreden van de Opiumwet. Twee slachtoffers hebben zich bij de politie gemeld en een van hen heeft aangifte gedaan, maar we weten dat er meer slachtoffers zijn. De politie roept hen op zich te melden.

Politie roept slachtoffers op zich te melden na vijf aanhoudingen in onderzoek naar seksuele en criminele uitbuiting

“Slachtoffers van uitbuiting leven vaak in een wereld van angst. Uitbuiting gaat vrijwel altijd gepaard met fysiek en emotioneel geweld. Het is moeilijk om je te melden als je in zo’n situatie zit. Wij hopen dat de overige slachtoffers de veiligheid voelen om zich te melden nu deze verdachten vastzitten”, zegt Hendrik van der Veen, teamchef Mensenhandel van de recherche Noord-Nederland. “Het liefst hebben we dat ze zich bij ons melden, zodat we ze kunnen helpen en hun aangiftes mee kunnen nemen in dit onderzoek. Als ze zich nog niet bij ons durven melden, hopen we natuurlijk dat ze zich nu wel bij hulpverleners melden. De veiligheid van de slachtoffers staat voor ons op één.”

Impact in Assen

Over de verdachten zijn de afgelopen periode veel meldingen binnengekomen bij de politie. Buurtbewoners hebben verdachte omstandigheden gemeld, zoals geluidsoverlast of drugsgebruik. Teamchef politie Assen Sebastiaan ten Heuvel: “Dit soort meldingen bij bijvoorbeeld de wijkagenten zijn erg belangrijk voor ons. Achter de schermen hebben we hier veel mee gedaan. Dat is dus niet altijd direct zichtbaar, maar dankzij al deze tips hebben wij dit onderzoek richting kunnen geven en nu de verdachten aan kunnen houden.” Wellicht zijn er in Assen nog andere mensen die, nu deze verdachten vastzitten, zich durven te melden. Daarbij kan ook gedacht worden aan andere zaken dan uitbuiting. “Deze vijf verdachten zijn nu aangehouden, maar het onderzoek stopt daarmee niet. We hopen extra informatie van slachtoffers, getuigen of andere betrokkenen te krijgen. Dat kan ook anoniem.” Er is ook al anoniem getipt in deze zaak, zo zijn er tips binnengekomen via het Team Criminele Inlichtingen. Wilt u informatie met de politie delen over deze zaak? Dat kan via de opsporingstiplijn op 0800-6070 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Verdachten aangehouden

In totaal zijn er vijf verdachten aangehouden. Een 45-jarige man uit Assen wordt gezien als de hoofdverdachte. Hij wordt verdacht van mensenhandel in de vorm van seksuele en criminele uitbuiting, zware mishandeling, verkrachting en het schenden van de Opiumwet. Een 41-jarige man uit Assen en één man van 44 uit Nigeria zijn aangehouden voor mensenhandel in de vorm van seksuele en/of criminele uitbuiting en het schenden van de Opiumwet. Een 25-jarige vrouw uit Assen is aangehouden voor verkrachting. Een 27-jarige vrouw uit Assen is aangehouden voor mensenhandel in de vorm van seksuele uitbuiting. Meerdere aanhoudingen worden verwacht.

Onderzoek

De verdachten zitten in volledige beperkingen en worden gehoord. In zeven panden in Assen zijn doorzoekingen geweest, het betreffen allemaal woningen. In deze woningen zijn onder andere gegevensdragers in beslag genomen. Deze zullen worden onderzocht.