Man aangehouden, verdacht van brandstichting

Woensdagochtend (30 maart omstreeks 08.00 uur) meldden getuigen dat er brand was in een woning aan de Nagelenburgsingel in Oost-Souburg. De brandweer kwam ter plaatse en bluste de brand. De woning is onbewoonbaar verklaard.

Omdat er aanwijzingen waren dat de brand aangestoken zou kunnen zijn, en dat de bewoner dit mogelijk gedaan zou hebben, kwamen politiemensen van Forensische Opsporing ter plaatse om onderzoek te doen. In de tussentijd is de bewoner van het pand in een woning elders in Oost-Souburg aangehouden op verdenking van brandstichting. De man was gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd door een ambulance.

Vermoedelijk is de man, nadat de brand door nog onbekende oorzaak was ontstaan, uit het raam gesprongen en op de grond ten val gekomen. Hierdoor liep hij verwondingen op. In het ziekenhuis is hij behandeld aan zijn verwondingen.