Strooiwagens Rijkswaterstaat massaal de weg op voor bestrijding gladheid

Rijkswaterstaat is donderdag begonnen met het strooien van zout op de Nederlandse snelwegen. 'Daarbij hebben we de beschikking over 577 strooiwagens die eventueel ook kunnen voorzien van een sneeuwschuiver', zo meldt Rijkswaterstaat donderdag.

Totaal 1.500 man personeel

'En er staan 630 sneeuwschuivers klaar. Zodra het nodig is, strooien en schuiven we de snelwegen, op- en afritten en verzorgingsplaatsen om de gladheid te bestrijden. Dat gebeurt met 1.500 man personeel. We komen direct in actie indien nodig', aldus Rijkswaterstaat.

Code Geel

Vanaf donderdagmiddag heeft het KNMI code geel afgegeven voor winterse buien en sneeuw. De gladheid kan zowel donderdag als vrijdag voor overlast op de weg zorgen. Houd daar rekening mee als je op pad gaat. Bekijk vandaag en morgen voor vertrek het weerbericht en de verkeersinformatie en pas uw rijstijl aan de omstandigheden aan.

Winterse buien

Volgens het KNMI kunnen vanaf donderdagmiddag winterse buien op de Waddeneilanden plaatselijk voor gladheid zorgen. Later in de middag kan het in het noorden van het land glad worden door sneeuwval. In de loop van de avond breiden sneeuw en gladheid zich uit over de rest van het land. In het zuidoosten gebeurt dit naar verwachting pas na middernacht. De sneeuw houdt waarschijnlijk aan tot en met vrijdagochtend, waarna de gladheid in de loop van vrijdagmiddag zal verdwijnen.