Ramkraak in Appelscha

De politie is maandagochtend vroeg gestart met een onderzoek naar een ramkraak met een gestolen auto aan de Noorder Es in Appelscha. De auto die hierbij is gebruikt blijkt te zijn gestolen bij een autobedrijf in Oosterwolde.

Rond 4.30 uur kwam er een alarmmelding van het pand aan de Noorder Es waar een casino is gevestigd. Agenten troffen een auto aan waarmee de gevel van het pand was vernield. In het casino werden meerdere speelautomaten opengebroken aangetroffen. Er werden geen daders meer aangetroffen. Het is nog niet bekend hoe groot de buit is.

Uit het onderzoek tot nu toe is gebleken dat de auto is gestolen bij een autobedrijf aan de Esgang in Oosterwolde. Vermoedelijk hebben de daders gebruik gemaakt van een tweede auto, die ook gestolen is bij het zelfde autobedrijf.