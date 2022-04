OM: Zoetermeerder (36) verkocht vuurwapen aan undercover-agenten

Een 36-jarige Zoetermeerder dacht zijn inkomen aan te vullen via de verkoop van vuurwapens. Die bood hij aan op social media. 'Op 6 oktober 2021 bij de verkoop van een pistool aan undercoveragenten werd hij aangehouden. Vandaag hoorde hij voor de rechter 66 maanden cel tegen zich eisen', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdagmiddag.

Vuurwapen te koop op social media

Op 5 oktober 2021 zag de politie hoe op social media een vuurwapen te koop werd aangeboden. Rechercheurs deden zich voor als kopers en maakten voor de volgende dag een afspraak met de verkoper.

Overdracht

Daar verscheen de 36-jarige Zoetermeerder met zijn broer. Bij de overdracht van het wapen accepteerde de verdachte 2.500,- euro van de rechercheurs. Daarop hielden die de mannen aan. Bij fouillering bleek de 36-jarige nog een illegaal vuurwapen bij zich te hebben.

Huiszoeking

Na de arrestatie doorzocht de politie de woning van de man. Daar vond zij nog een revolver, drie semi-automatische pistolen, een gasrevolver, munitie en onderdelen van vuurwapens. Ook troffen de agenten twee kweektenten aan en een vuilniszak met resten van wietplanten.

Bekentenis

De man bekent de feiten. Volgens hem is de verkoop van vuurwapens een hobby van hem. Achteraf gezien ‘een beetje dom’, zo erkende hij tijdens het verhoor. Zijn broer zou van niets hebben geweten, aldus de man. De officier van justitie eiste 66 maanden cel tegen de Zoetermeerder. De uitspraak is over twee weken.