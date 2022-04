'Verkoop van tweedehands kleding via platformen lijkt duurzaam, maar is het niet'

Online is er een grote markt voor tweedehands. Zo groeit het aantal onlineplatformen dat tweedehands producten aanbiedt. Vooral tweedehandskleding is populair.

Veel van deze online platformen met tweedehands kleding presenteren zichzelf volgens Dirk Mulder van de ING als duurzaam. Door te faciliteren dat kleding doorverkocht kan worden en de levensduur daarmee wordt verlengd, kunnen de online platformen bijdragen aan het tegengaan van grote hoeveelheden afval en het verminderen van C02-uitstoot.

Mulder: 'Maar voor de gebruikers van deze online platformen zoals Vinted is de herkomst van een product moeilijk te zien. De optie om de producten op afstand te filteren, zoals dat bij Marktplaats kan, bestaat bijvoorbeeld niet. Ook de woonplaats van een verkoper is pas te zien na doorklikken naar het profiel van de verkoper. Het ontbreken van deze informatie bemoeilijkt het maken van een duurzame keuze wat voor de kopers doorgaans belangrijk is.'

'De platformen kiezen ervoor om de opties beperkt te houden omdat ze hun aanbod zo breed mogelijk willen maken. Een ruim assortiment trekt meer kopers aan en levert meer transacties en een hogere omzet op. Maar door niet te kunnen filteren op afstand is het voor kopers lastig om lokaal en duurzaam aankopen te doen', aldus Mulder.

Het is volgens Mulder een positieve ontwikkeling dat het kopen van tweedehands kleding via online platformen groeit. Maar duurzaam is het nog niet, omdat de kleding doorgaans van ver moet komen. 'Dat kan alleen veranderen wanneer online platformen het mogelijk maken voor de koper om te filteren op ‘locatie zoeken’ en de locatie van de verkoper toevoegen. Om te voorkomen dat klanten afhaken omdat shoppen op korte afstand lastig is, is het voor de platformen belangrijk om op korte termijn keuzes te maken om te verduurzamen. Als dat niet wordt gedaan kan het hen op termijn omzet gaan kosten.'