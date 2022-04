De naakte waarheid voor gemeente Zeewolde

In de procedure rondom het aanwijzen van het Laaksestrand als ‘enige’ plek voor naaktrecreatie in de gemeente Zeewolde zijn fouten gemaakt. Dat is het oordeel van de bestuursrechter van de rechtbank Midden-Nederland. De gemeenteraad besloot dat enkel op die plek naaktrecreatie is toegestaan.

Hiermee wordt gesuggereerd dat andere locaties niet geschikt zijn voor ongeklede recreatie. Maar de gemeenteraad is onbevoegd om dat besluit te nemen. Daarom beslist de rechtbank dat het Laaksestrand geschikt is voor naaktrecreatie, zonder de toevoeging dat dit de enige plek is.

Beslissing gemeenteraad

Eind 2020 besliste de gemeenteraad van Zeewolde dat het Laaksestrand de enige plek is waar ongeklede openbare recreatie is toegestaan in die gemeente. De gemeenteraad kan op grond van het Wetboek van Strafrecht een plek aanwijzen waar naaktrecreatie is toegestaan. Ongekleed recreëren op andere plaatsen kán – volgens het strafrecht – bestraft worden met een geldboete. Ook besliste de raad dat andere locaties niet geschikt zijn. Naturisten Federatie Nederland (NFN) Open & Bloot maakte bij de gemeente bezwaar tegen die beslissing van de raad. NFN is een landelijke belangenorganisatie die tot doel heeft het bevorderen van maatschappelijke acceptatie van naaktrecreatie. Het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde heeft het bezwaar behandeld en NFN als niet-ontvankelijk verklaard. Daarop is de belangenorganisatie naar de bestuursrechter gestapt.

B&W was onbevoegd

Allereerst heeft de rechtbank gekeken naar de bezwaarprocedure bij de gemeente. Die is niet goed verlopen. NFN maakte bezwaar tegen een beslissing van de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders is dan niet bevoegd om dat bezwaar in behandeling te nemen. Daarom zal de rechtbank, zoals dat juridisch heet, zelf in de zaak voorzien en een beslissing nemen.

Rechtbank hakt knoop door

Volgens de wet kan een gemeenteraad plaatsen aanwijzen die geschikt zijn voor naaktrecreatie. Maar dat wil niet zeggen dat andere locaties niet geschikt zouden zijn. Ook kan de gemeenteraad naaktrecreatie op andere plekken niet verbieden. Het is aan de strafrechter om te bepalen of iets strafbaar is, of niet. De raad van Zeewolde heeft dit wel gedaan door te zeggen dat het Laaksestrand de enige plek is waar mensen zonder kleren mogen recreëren. De rechtbank oordeelt dan ook dat de raad onbevoegd was om dit besluit te nemen en bepaalt dat het Laaksestrand geschikt is voor naaktrecreatie. Of andere locaties in de gemeente wel of niet geschikt zijn wordt daarmee opengelaten. En dat is ook de bedoeling van de wetgever.