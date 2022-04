Gevangene (19) doodgestoken in jeugdgevangenis Breda, 18-jarige verdachte aangehouden

Vrijdag is bij een steekincident in de jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda een 19-jarige gevangene om het leven gekomen. Dit meldt de politie vrijdag.

Gedetineerde (19) overleden

Het steekincident deed zich vrijdagmiddag rond 15.15 uur voor in de jeugdgevangenis aan de Galderseweg in Breda. Een 19-jarige gevangene uit Enschede werd gestoken en raakte zwaargewond en overleed kort daarna aan zijn verwondingen.

Aanhouding 18-jarige verdachte

Een andere gedetineerde 20-jarige man uit Nijmegen raakte ook gewond bij het steekincident. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Een 18-jarige gedetineerde uit Den Haag is als verdachte aangehouden. Politiemensen onderzoeken wat er precies is gebeurd.

Onderzoek

Politiemensen zijn gisteren direct gestart met het onderzoek naar wat er precies heeft plaatsgevonden in het pand van de Justitiële Inrichting. Zo zijn er onder andere getuigen gehoord en is er door de Forensische Opsporing sporenonderzoek gedaan. Ook het steekvoorwerp is in beslag genomen voor verder onderzoek. Het onderzoek naar de toedracht zal de komende dagen voortduren.