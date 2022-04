Waarschuwingsschot gelost bij aanhouding in Blitterswijck

Op donderdag 21 april is omstreeks 17.30 uur een 49-jarige man uit Polen aangehouden in Blitterswijck. De man toonde daarbij dusdanig fel verzet dat een agent een waarschuwingsschot heeft gelost.

Voor de man was een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door de Poolse autoriteiten. Hij is aangehouden in het kader van de overleveringswet en in verzekering gesteld. Aanstaande maandag wordt de man voorgeleid aan de rechter-commissaris bij het EHB parket in Amsterdam. Daar wordt bepaald of de man wordt overgeleverd aan Polen.