Politie onderzoekt brandstichting in Groningen

In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie de melding van brandstichting aan de Boeg in Groningen. Er zou een brandend voorwerp tegen een woning zijn gegooid. De politie is direct een onderzoek gestart.

De melding kwam binnen rond 3:00 uur. De bewoner van een woning aan de Boeg zag een flits en hoorde een explosie. Daarna woedde een kortdurende brand bij de woning. Toen hij naar buiten keek zag hij persoon in zwarte kleding wegrennen. Het gaat vermoedelijk om een man met een breed postuur. Het lukte de bewoner de brand zelf te blussen. Er wordt aangifte gedaan van brandstichting.

Onderzoek gestart

De politie is direct een onderzoek gestart en is op zoek gegaan naar sporen. Vandaag wordt er buurtonderzoek gedaan in de omgeving van de Boeg. Ook wordt er gezocht naar camerabeelden waar iets op te zien is wat mogelijk met dit incident te maken heeft.