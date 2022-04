Overvallers feestwinkel mogen slingers in cel ophangen

Voor de overvaller van een feestwinkel aan de Noordmolenstraat in Rotterdam valt niets te vieren. Hij werd samen met twee andere mannen aangehouden kort na de overval.

Rond 17.15 uur kwam een man met gezichtsbedekking de feestwinkel binnen. Hij bedreigde de aanwezige medewerkers met een mes. Vervolgens ging hij er met een onbekend geldbedrag uit de kassa vandoor. Niemand raakte gewond.

Agenten waren snel aanwezig. Zij stelden sporen veilig en spraken met getuigen. De overvaller zou bij een andere man achter op een scooter gesprongen zijn. Al snel krijgen agenten informatie dat in de omgeving van Kootsekade in Rotterdam twee mannen een scooter hebben achtergelaten. Na verder onderzoek weten agenten van Team Parate Eenheid in een woning totaal drie mannen aan te houden. Hun rol en betrokkenheid bij de overval wordt onderzocht. Zij zitten vast en worden verhoord.