Jongen (17) overleden en drie gewonden bij ernstig verkeersongeval in Oud Gastel

In het Brabantse Oud Gastel heeft zich in de nacht van zaterdag op zondag een ernstig verkeersongeval voorgedaan. 'Hierbij is een 17-jarige jongen om het leven gekomen en zijn drie andere personen gewond geraakt', zo meldt de politie zondag.