Tbs voor poging doodslag en bedreiging elf bewoners AZC Echt

Woensdag is een 25-jarige Nigeriaanse man door rechtbank Limburg veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor poging doodslag en bedreiging van elf bewoners van het asielzoekerscentrum (AZC) te Echt op 21 april 2021. 'De verdachte heeft sommigen van hen met een mes gestoken en bij anderen dat geprobeerd. Meerdere slachtoffers - één vrouw en zes mannen - liepen daarbij (levensbedreigende) verwondingen op in hun nek, hals, rug en bovenlichaam', zo meldt de rechtbank woensdag.

Geen moord wel poging doodslag

De rechtbank ziet onvoldoende bewijs voor poging tot moord, waarvoor vereist is dat hij met 'voorbedachte rade' heeft gehandeld. Er is wel voldoende bewijs voor opzet, vandaar dat poging tot doodslag bewezen is verklaard, evenals enkele bedreigingen. De verdachte was echter volledig ontoerekeningsvatbaar en hem kan geen straf worden opgelegd. De rechtbank legt de verdachte wel tbs op, zoals door het Pieter Baan Centrum (PBC) is geadviseerd.

Aanval

Op de avond van 21 april 2021 zijn de slachtoffers op hun kamer of op de gang van het AZC, als verdachte daar rondloopt en roept dat hij iedereen wil vermoorden. Hij steekt in op verschillende, willekeurige bewoners. Zij worden daarbij geraakt in onder meer hun nek en rug. Sommigen hebben levensbedreigende verwondingen opgelopen en hebben te maken gekregen met langdurig herstel in het ziekenhuis.

Ontoerekeningsvatbaar

Uit onderzoek van het PBC blijkt dat, toen verdachte de feiten pleegde, hij onder invloed was van een psychotische stoornis. Zijn denken en handelen werden daardoor volledig beïnvloed. Hij had nauwelijks enig besef van de realiteit. De psychose had hem zo in de greep dat hij niet meer in staat was om normale afwegingen te maken. Hij had bizarre denkbeelden. Volgens de deskundigen was verdachte tijdens het ten laste gelegde volledig ontoerekeningsvatbaar.

Maatregel

Het PBC adviseert het feit niet aan verdachte toe te rekenen. De rechtbank heeft het advies van het PBC volledig gevolgd en heeft hem tbs met dwangverpleging opgelegd. Dat betekent dat hij gedwongen aan zijn psychose zal worden behandeld om dit soort zeer gevaarlijke gedrag te voorkomen. Dat zal in een kliniek gebeuren, waardoor hij van zijn vrijheid is beroofd.

Schadevergoeding

De verdachte moet verder schadevergoeding betalen aan negen slachtoffers tot een bedrag van in totaal ruim 36.000 euro, grotendeels als immateriële schade. De ernst van het opgelopen letsel, de duur van het herstel en ook gevolgen voor de levens van de slachtoffers hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld.