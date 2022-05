Drie aanhoudingen voor drugs en wapenbezit

De politie hield woensdag 4 mei drie mannen aan nadat er in woningen aan de Madeliefstraat in Waalwijk drugs en wapens werden gevonden. De drie verdachten zitten vast en worden door de politie gehoord.

De politie doorzocht woensdag 4 mei rond 19:30 uur drie woningen aan de Madeliefstraat in Waalwijk. De woningen werden doorzocht in verband met een lopend onderzoek. Tijdens de doorzoeking vond de politie onder andere drugs en wapens. Zowel de drugs als de wapen zijn in beslag genomen, worden op het politiebureau onderzocht en zullen later worden vernietigd. De drie verdachten, allen woonachtig aan de Madeliefstraat in Waalwijk, zijn aangehouden voor onder andere het overtreden van de Opiumwet en Wet Wapens en Munitie. Ze zitten vast en worden door politiemensen verhoord.