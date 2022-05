Man ernstig gewond na steekincident in woning Groningen

Rond 23:30 uur treffen agenten woensdag 18 mei een ernstig gewonde man op straat aan in de Pluimerstraat in Groningen. Het slachtoffer is een 27-jarige man uit Groningen. De eerste onderzoeksresultaten wijzen erop dat de man gewond is geraakt bij een steekincident in een woning in deze straat.