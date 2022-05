Het lichaam is uit het water gehaald en de politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en hoe deze om het leven is gekomen.

Bij Het Lijntje in #Bruchterveld hebben we een lichaam aangetroffen. De identiteit van de overledene en de doodsoorzaak zijn nog onbekend. Collega’s van de Forensische Opsporing doen daar nu onderzoek naar. Als we meer informatie hebben, delen we dat via dit kanaal. ^FjB