Maaltijdbezorgers misleiden met verstopte kosten en aanbod

Deliveroo en Uber Eats zijn niet duidelijk over de servicekosten die klanten moeten betalen. Bedrijven zijn wettelijk verplicht deze kosten vooraf duidelijk te vermelden. Maar bij deze bezorgdiensten komen de kosten pas bij het afrekenen als een duveltje uit een doosje tevoorschijn. Voor consumenten is het daardoor niet meteen duidelijk hoeveel ze voor hun bestelling kwijt zijn en dat is niet toegestaan.

30 kilometer

Uber Eats misleidt consumenten ook nog met een veel te rooskleurig aantal bezorgrestaurants. Zo toont het bedrijf restaurants op afstanden tot wel 30 kilometer. Hierdoor lijkt het bijvoorbeeld alsof consumenten in hartje Amsterdam kunnen kiezen uit ruim 160 Indiase restaurants, maar dat zijn er slechts 14. En daarvan blijken er ook nog eens 8 gevestigd in dezelfde straat, in 3 aangrenzende panden en van dezelfde eigenaar. Daardoor blijver er uiteindelijk nog maar 8 over. Ook Deliveroo toont soms meerdere restaurants die op hetzelfde adres zitten.

Prijsgarantie

Thuisbezorgd.nl misleidt zijn klanten niet, maar hanteert wel een prijsgarantie die het vaak niet waarmaakt. Volgens het bedrijf zou een maaltijd via zijn platform nooit duurder zijn dan rechtstreeks bij het restaurant. Maar tijdens een steekproef bleek die belofte in bijna de helft van de gevallen niet te kloppen.