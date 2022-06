Explosie in woonwijk in IJsselstein

In de nacht van woensdag 8 juni op donderdag 9 juni 2022 is er een explosief ontploft op een auto die geparkeerd stond aan de Landingsplaats in IJsselstein. De politie is op zoek naar getuigen.

Tussen 03.30 en 04.00 uur werd in de omgeving een knal gehoord. Daarbij is een auto zwaar beschadigd geraakt. Er vielen geen gewonden. Waarschijnlijk gaat het om een explosief dat op de auto bevestigd was. Ook werd er bij de auto een brief aangetroffen. Hierin werd geld geëist. De recherche en forensische opsporing doen onderzoek.

Woensdag werd er in dezelfde omgeving ook een explosief aangetroffen. Dit explosief werd door de EOD onschadelijk gemaakt. Ook hier werd een brief aangetroffen bij het voertuig. Of de twee incidenten met elkaar te maken hebben wordt onderzocht.