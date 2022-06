Man verdacht van prikken vrouwen met injectienaald langer vast

Van een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats, die er van verdacht wordt op zaterdag 18 juni tijdens een dancefestival in het Haagse Zuiderpark meerdere vrouwen met een injectienaald in het lichaam te hebben gestoken, is woensdag door de rechter-commissaris besloten om zijn voorarrest met veertien dagen te verlengen. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.