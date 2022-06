Zo zorg je ervoor dat je als bedrijf opvalt op een beurs

Toch wil het Nederlandse kabinet er alles aan doen om de samenleving zo lang mogelijk open te houden in het geval van een nieuwe coronagolf.

Voor veel ondernemers in ons land is dat prettig nieuws nu ze net weer een beetje de zakelijke boel op de rit hebben gekregen sinds het begin van de pandemie. Zo worden er weer grote beurzen en zakelijke evenementen georganiseerd om je bedrijf te promoten. Maar: hoe val je als ondernemer nou écht op bij zo’n beurs. In dit artikel lees je enkele tips zoals het inhuren van beurs entertainment en het weggeven van gratis producten.

Simulator huren als beurs entertainment

Meedoen aan een beurs kan zorgen voor meer leads binnen je bedrijf. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar; je moet er alsnog het nodige voor doen. Om écht op te vallen is het aan te raden om voor iets te gaan waarmee je meer aandacht trekt dan de stands van andere ondernemers. Wat dacht je bijvoorbeeld van een simulator huren als beurs entertainment? Daarmee trek je op verschillende manieren de aandacht van bezoekers. Met een simulator geef je bijvoorbeeld een interactief kijkje in wat je doet en wat je verkoopt.

Bezoekers kunnen op een leuke manier kennismaken met je bedrijf in plaats van alleen met folders en praatjes. Dat soort slimme apparatuur zorgt door dit interessante en vooral leuke karakter voor een druk bezochte kraam. Je raadt het al: ook dát is weer van invloed op het aantal bezoekers bij je stand. Veel mensen rondom een plek zorgt ervoor dat er weer nieuwe mensen komen, want zij willen allemaal weten wat er te doen of te zien is op een plek waar de massa is. Dat is je investering in een simulator huren als beurs entertainment helemaal waard. Ook leuk: virtual reality mogelijkheden met VR brillen bij je stand.

Ga voor een echte eyecatcher bij je beursstand

Natuurlijk is er nog veel meer te doen dan alleen het inhuren van beurs entertainment. Zorg er in alle gevallen in ieder geval voor dat het leuk en opvallend blijft. Folders met informatie en visitekaartjes zijn uiteraard een echte musthave, maar dat moet zeker niet het enige zijn wat je aan kunt bieden op de beurs. Ga daarom voor een echte eyecatcher bij je kraam; dit kan van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan een wandvullende print met neonverlichting waarop je iets ludieks laat printen, zoals het motto van je bedrijf of een opvallende uitspraak.

Wat ook te gek is, is (als de beurs het toelaat) een zwevende kubus boven je kraam met de nodige verlichting en allerlei opvallende kleuren. Het kan hierbij niet gek of zelfs extreem genoeg. Breng de sfeer van de eyecatcher terug in de rest van de aankleding van je stand. Let op: zorg er wel voor dat de kleuren, prints en verlichting in één lijn zijn met waar je bedrijf voor staat. Je kunt nog zo kleurrijk adverteren op een stand; als het niet past bij je onderneming is het geen match. Kies dus alleen voor eyecatchers en design die direct weergeven wat je verkoopt of verhuurt.

Bied gratis producten of diensten aan bij je stand

Tot slot is het goed om te weten dat Nederlanders gek zijn op gratis producten of diensten. Dat is waarschijnlijk geen nieuws voor je, maar wat wel interessant is om mee te nemen is dat je daarmee heel wat kunt bij je beursstand. Nu het aantal bedrijven in Nederland de laatste jaren alleen maar gegroeid is, is dit een van de manieren waarmee je bezoekers naar jouw kraam kunt lokken. Het is uiteraard afhankelijk van wat je verkoopt of verhuurt. Een eigenaar van een vakantiepark heeft andere goodies nodig om weg te geven dan een verkoper van make-up.

Toch kun je in beide gevallen van alles aanbieden. Denk aan een leuke goodiebag met kortingsbonnen, samples zonnebrandcrème, een (virgin) cocktail, reisfolders en zomerse recepten wanneer je iets in de reisbranche doet. Of bied bij je stand een gratis zomers drankje of hapje aan. Verkoop je verzorgingsproducten of andere items dan is het eenvoudig om daar proefproducten van te maken en weg te geven. Kortom: er is van alles mogelijk om bezoekers te trekken met gratis producten. Wees er duidelijk in dat er iets te halen valt en je zult zien dat bezoekers als spreekwoordelijke vliegen op stroop op de stand af komen.