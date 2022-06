Plotselinge stijging in ´impulsaankopen´ puppy in 2022

Een puppy is geen product, zoals een nieuwe broek of smartphone. Het is een levend wezen die dagelijks veel aandacht, verzorging en liefde nodig heeft. En naast dat ze ook veel plezier opleveren, is de puppytijd niet altijd die grote roze wolk zoals social media ons doet geloven.

Toch belanden er volgens Hondenbescherming.nl jaarlijks duizenden honden in asielen, met als voornaamste reden een slechte voorbereiding. Puppygroep.nl onderzocht hoe impulsief puppykopers waren in coronatijd.

Niet iedereen is blij met hun puppy

Hoewel 80 procent van de ondervraagden aangeeft gelukkiger te zijn sinds de komst van hun puppy, gaf 1 procent aan puppyspijt te ervaren. Zo was niet iedereen in het gezin het eens met de aanschaf van een puppy, werd de opvoeding zwaar onderschat, was er onvoldoende verdiept in het ras en leverde het veel meer huishoudelijke taken op.

Lees hier een reactie van een puppy eigenaar

“Ik heb toch onderschat hoeveel tijd het kost om een puppy op te voeden. Ook het zindelijk maken vond ik een ramp werd er af en toe moedeloos van. Ook viel de benchtraining tegen waardoor het moeilijk was om haar in de bench te doen. Ik had mij daar veel meer in moeten verdiepen. Op dit moment ben ik ontzettend blij met mijn hond. Ze is mijn kameraadje en luistert (meestal) goed. Ik zou haar voor geen goud willen missen. Maar als ik het weer zou doen zou ik toch mij meer verdiepen in de opvoeding en een vervolg cursus doen na de puppy training.”

Prijsstijgingen geen effect op de vraag naar puppy’s

In 2021 en 2022 werden er aanzienlijk minder puppy’s verkocht voor minder dan € 500. Echter verdubbelde het aantal puppy’s waarvoor een bedrag van tussen de € 2001 en € 2500 werd betaald. Er ontstond in coronatijd zelfs een nieuwe prijsklasse. Voor het eerst betaalden ondervraagden van de Puppy Enquête meer € 3000 voor hun puppy. Deze prijsstijging had echter geen effect op de vraag naar puppy’s.



Het lijkt dat broodfokkers inspeelden op de toegenomen vraag naar puppy’s. “We krijgen steeds meer het idee dat de fokster gelogen heeft. Onze pup bleek ziek te zijn wanneer we haar ophaalden; luchtweginfectie, blaasontsteking en een ontsteking bij de traanbuisjes”, schreef een van de ondervraagden. "Betrouwbare fokkers kunnen eenvoudigweg niet tegen de vraag opfokken”, schrijft NU.nl over de puppyhype in 2021. Door de sterke groei in vraag krijgen broodfokkers meer kans.

Niet minder maar meer impulsaankopen

Veel mensen werkten vanuit huis in coronatijd. Daarom was dit voor velen een uitgelezen kans om een langverwachte puppywens in vervulling te laten gaan. Het lijkt erop dat dit ertoe leidde dat hondeneigenaren minder lang nadachten over de aanschaf van een puppy. In 2022 was er een plotselinge stijging van hondeneigenaren voor wie het aanschafproces, van oriëntatie tot het moment van de daadwerkelijke aankoop, minder dan een maand duurde. Ook was er een zichtbare afname in de groepen 3 tot 6 maanden, 6 tot 9 maanden en 9 tot 12 maanden tussen 2021 en 2022. De grootste groep hondeneigenaren deed gelukkig nog steeds langer dan een jaar over het aanschafproces.

Denk jij er nou ook over na om een puppy te kopen? Zorg dan voor een goede voorbereiding. Lees je goed in en ga op zoek naar een goede hondenschool. Mocht je twijfelen of een puppy wel de juiste keuze is dan kun je ook een herplaatsingshond overwegen. Verhuisdieren.nl legt uit hoe het adopteren van een hond in z´n werk gaat.