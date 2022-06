Ernstige aanrijding tussen vrachtwagen en bestelbusje bij Ruinen

Bestelbusje over de kop in de sloot

Het bestelbusje raakte door de aanrijding zwaar beschadigd en kwam op de kop in de sloot terecht. De chauffeur van het bestelbusje is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. Door de harde klap van de aanrijding schoten de deuren van het bestelbusje open en kwamen er diverse pakketten op de weg terecht. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht.