Boeren dienen motie in voor aanvang raadsvergadering in Boxtel

Voor aanvang van de raadsvergadering in Boxtel hebben tientallen boeren dinsdagavond een motie ingediend.

'Blauw, Wit en Rood, Nederland in Nood'

Burgemeester van de Meijgaarden heeft de motie in ontvangst genomen. Er waren een vijftiental landbouwvoertuigen aanwezig. Ook werden er vlaggen met de Nederlandse driekleur ondersteboven opgehangen bedoeld in het kader van de actie 'Blauw, Wit en Rood, Nederland in Nood'.