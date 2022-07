Buitenbrand in Sint-Oedenrode

De brandweer werd zaterdagavond gealarmeerd voor een bermbrand langs de Veghelseweg in Sint-Oedenrode.

Het vuur was al gedoofd voordat de brandweer ter plaatse was, door passanten met een poederblusser. Brandweerlieden hebben de plek nog nageblust met water waarna ze enkele luttele minuten later rechtsomkeert maakte.