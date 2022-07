Ook lichaam meisje (5) aangetroffen na kano-ongeluk Veluwemeer

Drie van de vier gezinsleden overleden

Een vrouw (32 jaar) overleed donderdagmiddag en een kind (7) ligt in het ziekenhuis. De politie trof donderdagavond rond 22.00 uur het derde slachtoffer een 42-jarige man aan. Ook hij was overleden. De slachtoffers zijn uit een gezin uit het Duitse Wuppertal.

Melding kind te water

Donderdagmiddag 15.00 uur kreeg de meldkamer de melding dat er op het Veluwemeer een kindje in het water lag en hulp nodig had. Hulpdiensten, waaronder brandweer, politie en kustwacht, rukten direct uit. Het 7-jarig meisje werd uit het water gehaald en door een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Snel werd duidelijk dat er nog meer mensen in het water zouden liggen. Rond 15.40 uur werd het lichaam van de vrouw (32 jaar) aangetroffen. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren maar dat mocht helaas niet meer baten.

Lichaam man (42) aangetroffen

Later die avond werd rond 22.00 uur ook het lichaam van de man (42 jaar) in het Veluwemeer aangetroffen. Alles op alles is gezet om ook de andere inzittende van de kano zo snel mogelijk te vinden. Naast hulpdiensten op het water zijn ook de helikopter en speurhonden ingezet. De zoektocht naar het laatste slachtoffer, een 5-jarig meisje, leidde vrijdagochtend tot de tragische vondst van haar lichaam. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht. Er is inmiddels contact met familie uit Duitsland.