Aardbeving van 1.9 bij Groningse Uithuizen

Vrijdagochtend heeft zich in het Groningse Uithuizen om 07.49 uur een aardbeving voorgedaan. Dit blijkt uit seismologische gegevens van het KNMI.

Beving gevoeld

De beving had een kracht van 1.9 op de schaal van Richter. Of de beving ook tot schade heeft geleid is op dit moment niet bekend wel zijn er op social media reacties van inwoners die daar aangeven de beving te hebben gevoeld. Zij spraken van een doffe klap, gerommel, en bewegende muren.

Gaswinning

De meeste bevingen in het gebied komen voort uit de gaswinning. De eerste aardbeving vond plaats vlakbij Assen op 26 december 1986. Het gas wordt gewonnen uit een laag zandsteen op een diepte van 3 kilometer. Door de gaswinning klinkt de zandsteenlaag in. Langs breuken in deze laag ontstaat er een spanningsverschil, wat op een bepaald moment leidt tot een plotselinge verschuiving: een aardbeving.