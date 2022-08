NS: Woensdag minder treinen als gevolg van spoorstakingen

'Vrijwel geen treinen'

'Vakbonden FNV Spoor, VVMC en CNV hebben aangekondigd op woensdag 24 augustus het werk neer te leggen in Noord-Nederland. Als gevolg hiervan kunnen morgen de hele dag vrijwel geen NS-treinen rijden in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel', zo meldt NS.

'Geen alternatief busvervoer'

'We adviseren onze reizigers van, naar en binnen deze regio alternatief vervoer te kiezen of hun reis uit te stellen. Er kan geen alternatief busvervoer worden ingezet. In de rest van het land verwachten we zo veel als mogelijk de gebruikelijke dienstregeling te kunnen rijden. Dat is mogelijk door treinen te laten stoppen en vertrekken bij stations Almere Oostvaarders, ’t Harde en Olst. We kunnen onverwachte hinder morgen voor reizigers in de rest van het land niet uitsluiten', stelt NS.

Raadpleeg de Reisplanner

NS spant zich in om een aantal treinen daar waar mogelijk te laten rijden van en naar Groningen en Leeuwarden en adviseert reizigers kort voor vertrek de Reisplanner te raadplegen. In de loop van vanavond is deze bijgewerkt. Treinen van de overige treinvervoerders rijden morgen volgens dienstregeling.

Donderdag normale dienstregeling verwacht

'We vinden het jammer dat de acties impact hebben op onze reizigers. Donderdag verwachten we de normale dienstregeling in het gehele land te kunnen rijden. De vakbonden hebben ook voor vrijdag 26 augustus acties aangekondigd in het westen van Nederland. Op dit moment bekijkt NS wat de impact hiervan gaat zijn op het treinverkeer en onze reizigers. Zodra wij hier meer informatie over hebben, informeren wij de reizigers hierover', stelt NS.

Cao-gesprekken

'We begrijpen de zorgen van onze collega's over de financiële situatie en werk-privé balans heel goed. De waardering voor onze collega's in een voor ieder onzekere tijd willen we daarom graag terug laten komen in de nieuwe cao. Tegelijkertijd hebben we als bedrijf te maken met krappe arbeidsmarkt, stijgende prijzen en achterblijvende reizigersaantallen. We zien voldoende aanknopingspunten om het gesprek te hervatten voor een goede cao voor onze collega's en praten hier graag over verder met de vakbonden', aldus NS.