Één op de vijf automobilisten geeft aan niet goed te kunnen zien

Goed zicht is essentieel om veilig deel te nemen aan het verkeer. Naar schatting worden wereldwijd meer dan 5% van alle verkeersongevallen veroorzaakt door slecht zicht. Uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van Pearle Opticiens blijkt dat ongeveer 20% van de automobilisten en elektrische fietsers aangeeft niet scherp te kunnen zien, ook al dragen ze een bril of lenzen.

Zij nemen risico door de weg op te gaan met onscherp zicht en creëren een onnodig en te voorkomen gevaar voor zichzelf en anderen. Veilig Verkeer Nederland adviseert dat iedereen eigenlijk elke twee jaar zijn of haar ogen zou moeten laten controleren en niet alleen bij klachten. Bij ruim 60% van de bril- en lenzendragers verandert de gezichtsscherpte ongemerkt elke twee jaar terwijl ze slechts eens in de drie jaar een oogmeting laten doen. Een regelmatige oogmeting zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn als de gebruikelijke tandartscontrole.

Een derde van de bril- en lenzendragers doet geen regelmatige oogcheck

Hoewel het wettelijk verplicht is, kruipt een op de vier bril- of lenzendragers weleens zonder zichtoplossing achter het stuur. Eén op de drie automobilisten met bril of lenzen wacht zelfs te lang met het doen van een nieuwe oogmeting. Van alle respondenten die regelmatig een auto bestuurt, geeft 8% aan nooit een oogmeting te hebben gedaan, waarvan de helft zegt dat het voor hun gevoel niet nodig is. "Vaak merken mensen pas dat ze beter kunnen zien als ze een oogmeting laten doen. Het dragen van de juiste bril of contactlenzen komt de verkeersveiligheid absoluut ten goede,” aldus oogarts Niels Crama. Jan-Derek Groenendaal, Managing Director GrandVision Benelux, waar Pearle Opticiens onderdeel van is, onderschrijft dit en vindt het de rol van alle opticiens om klanten hierop te wijzen. “De drempel voor een oogmeting moet lager komen te liggen. Een regelmatige oogmeting moet net zo vanzelfsprekend worden als bijvoorbeeld de gebruikelijke tandartscontrole".

Zicht wijzigt vaak al binnen twee jaar

Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland: “Het lijkt een open deur maar goed kunnen zien in het verkeer is van levensbelang. Mensen zijn zich er vaak niet van bewust dat het gezichtsvermogen heel geleidelijk aan minder kan worden. Daarom is het verstandig om eens per twee jaar je ogen bij de opticien te laten checken.” Niet alleen automobilisten, ook fietsers zijn gebaat bij goed zicht. Vooral elektrische fietsers zijn steeds vaker betrokken bij een verkeersongeval*. 21% van de elektrische fietsers geeft aan niet scherp te kunnen zien, terwijl zij vaak ook behoorlijke snelheden kunnen halen.

In Nederland worden ogen alleen getest bij hoge leeftijd of bij ernstige oogafwijkingen. In de praktijk is een regelmatige oogmeting voor iedereen aan te raden. Uit onderzoek van Pearle Opticiens blijkt dat 31% van de automobilisten met een bril of lenzen op sterkte meer dan twee jaar geleden voor het laatst een oogmeting heeft gedaan. Bij twee op de drie Pearle-klanten is het zicht binnen twee jaar al gewijzigd. Gevaar op de weg door slecht zicht werd het afgelopen half jaar door maar liefst 26% van de automobilisten ervaren. Opvallend is dat ruim 80% rijden zonder bril of lenzen gevaarlijk vindt, terwijl 64% aangeeft het gevaarlijk te vinden om een auto te besturen na twee glazen bier. De veiligheid kan verbeterd worden, simpelweg door gebruik te maken van de juiste zichtoplossing. Denk hierbij aan een (reserve)bril in de auto, een (gepolariseerde) zonnebril voor de laagstaande zon, een autobril voor beter zicht bij mist en een nachtbril tegen verblinding in het donker.