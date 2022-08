Grote boom staat op omvallen, brandweer stelt geparkeerde auto's veilig

Dinsdagmiddag werd de brandweer gealarmeerd voor een boom die dreigde om te vallen op de Ruwenbergstraat in Sint-Michielsgestel. Het gaat om een grote Acazia die momenteel al behoorlijk scheef staat.

'Krakende stam'

Passanten hoorden dat de stam flink kraakte en waarschuwde de brandweer. De weg werd afgesloten en geparkeerde auto’s werden weggereden. De gemeente werd in kennis gesteld en die heeft op zijn plaats een aannemer aangestuurd. De weg is inmiddels door de gemeente afgesloten met borden en de aannemer heeft later vandaag de boom neergehaald.