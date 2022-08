Hoe komen je hulpgoederen in Oekraïne?

De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan een half jaar. Miljoenen mensen zitten in onzekerheid en velen zijn het land ontvlucht. Dat kan echter lang niet iedereen. En die mensen hebben hulp nodig. Vanuit allerlei landen, waaronder Nederland, zijn er hulpacties op gang gebracht. En nog steeds lopen die acties.

Kiev

Aan hulpgoederen is altijd een gebrek. Maar een groter probleem was lange tijd dat er geen transport naar Oekraïne mogelijk was. Dat was de eerste maanden van de oorlog gewoon niet veilig. Veel mensen zijn, met gevaar voor eigen leven, met hun eigen auto naar Oekraïne gereden. Nu is het gelukkig weer mogelijk om met transporten tot hoofdstad Kiev te komen.

Welke goederen gaan richting Oekraïne?

Veel goederen die nu richting Oekraïne gaan zijn hulpgoederen. Dan kan je denken aan eten en drinken, maar ook spullen zoals medicijnen. Maar er is aan meer zaken behoefte. Tafels en stoelen zijn een voorbeeld. Die zijn hard nodig om in klaslokalen gebruikt te worden.

Transport naar Oekraïne gevaarlijk?

Het ligt eraan waar in Oekraïne je moet zijn. Het grensgebied met Rusland moet absoluut gemeden worden, en dat geldt ook voor het zuiden en De Krim. Een gespecialiseerd transportbedrijf heeft dankzij jarenlange ervaring met transporten naar Oekraïne de juiste contacten en de juiste expertise. Daarom kan je met een gerust hart je (hulp)goederen meegeven aan de vervoerder.

Het is ook zeker niet gezegd dat de vervoerder de goederen in Oekraïne zelf aflevert. Het is een mogelijkheid om voor een van de omliggende CIS-landen te kiezen. Dat is het Gemenebest van Onafhankelijke Staten. Daartoe behoren Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, Kirgizië, Moldavië, Oezbekistan, Tadzjikistan en Turkmenistan. Transport naar CIS-landen is een goede optie om de goederen richting Oekraïne te transporteren. Vooral Moldavië is vanwege de ligging een populaire bestemming voor transporten die voor Oekraïne zijn bestemd.

Zelf vervoeren

Heel nobel om zelf de handen uit de mouwen te steken en in actie te komen. Erg verstandig is dat niet. Om te beginnen weet je onderweg niet wat je tegenkomt. Dat geldt ook voor professionele chauffeurs, maar zij kunnen makkelijker aantonen dat ze spullen komen brengen dan individuen in een gewone auto of bestelbusje.

Verder zit je met de douane. Een transportbedrijf weet perfect welke papieren er nodig zijn voor de invoer van goederen in diverse landen. Oekraïne behoort niet tot de Europese Unie, en dan zijn er meer documenten nodig. Die heb je sneller bij een specialist in transporten naar Oost-Europa dan wanneer je dit zelf gaat doen.