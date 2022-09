Man met hakenkruis bij demo in Amsterdam aangehouden

De politie heeft zondagmiddag bij een demonstratie op de Dam in Amsterdam een man aangehouden die een bord bij zich droeg met daarop een hakenkruis.

Onderzoek OM

Volgens stadszender AT5 start het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek naar de man.

Demonstratie

Er waren enkele honderden mensen naar de hoofdstad gekomen om te demonstreren tegen het beleid van Rutte IV. De demonstranten droegen borden met daarop teksten als: 'Rutte en Kaag uit Den Haag' en 'Nederland is in Nood!!! Sta Op! Great Reset' en Wordt wakker! Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid.