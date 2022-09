Politie houdt vermoedelijke moeder overleden baby Sem Vijverberg aan

In de Coldcasezaak van de in 2006 dood aangetroffen baby Sem Vijverberg in rietkraag van de Kapperskolk in Doetinchem heeft de politie een vrouw uit Doetinchem aangehouden. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Vermoedelijke moeder

'We vermoeden dat de aangehouden vrouw de moeder is van de in 2006 overleden gevonden baby. Een DNA-onderzoek moet uitsluitsel geven', aldus de politie. De vrouw wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de dood van de baby. Wat haar rol precies is bij de dood en het achterlaten van het lichaampje wordt onderzocht.

Tachtig tips

Na een grote mediacampagne in 2021 zijn ongeveer tachtig tips binnengekomen die zijn onderzocht. Eén van de tips is anoniem doorgegeven en bevatte gerichte informatie. Naar aanleiding van deze tip kreeg het coldcaseteam Oost-Nederland de vrouw in beeld.

Antwoorden

Gedurende de campagne deed de politie een uiterste poging, na al die jaren, antwoorden te vinden. Op verschillende manieren is aandacht gevraagd voor de zaak. Voetbalvereniging De Graafschap doopte stadion de Vijverberg eenmalig om naar het Sem Vijverberg stadion en zanger Xander de Buisonjé maakte een lied. Ook verschillende televisie-uitzendingen stonden stil bij de hernieuwde aandacht. Die aandacht was doorslaggevend.

Nooit te laat om te praten

In totaal zijn ongeveer tachtig tips binnengekomen en onderzocht. Eén tip maakte het verschil. In onderzoeken naar onopgeloste misdrijven is het vaak zoeken naar dat ene puzzelstukje. Door op verschillende manieren aandacht te –blijven- vragen voor onopgeloste zaken, kan na jaren alsnog het ontbrekende stukje boven water komen. Deze zaak is daar het voorbeeld van.

Sem Vijverberg

In januari 2006 vinden spelende kinderen het levenloze lichaampje van een jongetje in de rietkraag van de Kapperskolk in Doetinchem. Uit onderzoek komt vast te staan dat de baby door geweld om het leven is gebracht en is achtergelaten. Het jongetje krijgt uiteindelijk een naam. Sem Vijverberg. Eén van de kinderen die de jongen had aangetroffen, vindt Sem een leuke naam. De achternaam Vijverberg is een verwijzing naar het stadion van de Doetinchemse voetbalclub De Graafschap.

Begrafenis

Sem wordt op 9 februari 2006 begraven in Doetinchem. In bijzijn van de burgemeester, de politie, de betrokken families die Sem in het water hebben gevonden en buurtbewoners, wordt het jongetje naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Impact

De zaak heeft altijd een grote impact gehad in Doetinchem en daarbuiten. De politie realiseert zich dat ook deze aanhouding kan zorgen voor een grote impact op betrokkenen zowel rond de verdachte als binnen de politie. Rechercheurs hebben de afgelopen jaren nauwe betrokkenheid gehad en gehouden bij deze zaak.

Verder onderzoek

Veel kranten en omroepen hadden op verschillende momenten aandacht voor het onderzoek. Ook regionale en landelijke opsporingsprogramma’s vroegen aandacht voor de zaak. Daarnaast zijn er reconstructies gemaakt. De komende tijd doet het coldcaseteam Oost-Nederland verder onderzoek op zoek naar antwoorden die zestien jaar lang onbekend zijn gebleven.