Vrouw (29) moet cel in na ontucht met minderjarige jongen

Een 29-jarige vrouw uit Apeldoorn in veroordeeld tot 4 maanden celstraf voor het plegen van ontucht met een minderjarige jongen die aan haar zorg was toevertrouwd. 'Ook is ze schuldig aan wapenbezit. De rechtbank legde een celstraf op van 4 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk', zo heeft de rechtbank Gelderland bekendgemaakt.

Stroomstootwapen

De vrouw zou volgens de officier van justitie in mei 2021 een jongen die aan haar zorg was toevertrouwd onder bedreiging van een stroomstootwapen hebben gedwongen tot ontuchtige handelingen. De vrouw ontkende de ontucht te hebben gepleegd. Wel bekende ze dat een stroomstootwapen in bezit had.

Geen dwang

De rechtbank oordeelt dat niet bewezen kan worden dat de ontucht onder dwang dan wel dreiging met een stroomstootwapen plaatsvond en spreekt de vrouw vrij van deze verdenking.

Schuldig aan ontucht

Volgens de rechtbank kan wel bewezen worden dat de vrouw ontucht heeft gepleegd met de minderjarige jongen die aan haar zorg was toevertrouwd. Ook vindt de rechtbank bewezen dat de vrouw een stroomstootwapen voorhanden had.

Stok achter de deur

De rechtbank verwijt de vrouw dat ze seks heeft gehad met een minderjarige jongen die bij haar logeerde. Volgens de rechtbank past hierbij alleen een gevangenisstraf. Als stok achter de deur wordt een deel van de celstraf voorwaardelijk opgelegd. Hiervoor geldt een proeftijd van 3 jaar.