Schiphol verlaagt maximaal aantal reizigers nog eens met ruim 9.000 per dag

Minder beveiligers

'De beveiligingsbedrijven die op Schiphol werkzaam zijn kunnen de aankomende maanden minder beveiligers leveren dan zij eerder aangaven', zo laat Schiphol weten. 'Deze reductie zal tot minimaal 31 oktober gelden en het effect hiervan zal in de aankomende twee weken zichtbaar worden', aldus Schiphol.

'Slecht nieuws voor luchtvaartmaatschappijen'

'Dit besluit is slecht nieuws voor passagiers en voor luchtvaartmaatschappijen', zegt COO Hanne Buis van Royal Schiphol Group. 'Reductie is noodzakelijk om de veiligheid van onze passagiers én medewerkers te waarborgen. Iedereen die op Schiphol werkt, doet er echt alles aan om reizen via Schiphol zo aangenaam mogelijk te maken. Dat waardeer ik. Daar ben ik ongelofelijk trots op', aldus Buis.

'Oproep aan beveiligingsbedrijven'

Schiphol roept beveiligingsbedrijven op volwaardige roosters aan te bieden voor beveiligers. 'Het is duidelijk dat er structurele verbeteringen nodig zijn. Daarover zijn afspraken gemaakt in het sociaal akkoord dat we afgelopen juni gesloten hebben. En daar werken we met alle partijen die daarbij betrokken zijn keihard aan', aldus Buis.

Maximum naar rond de 55.000 per dag

Tot nu toe gold voor september een maximum van 67.500 lokaal vertrekkende reizigers per dag en voor oktober 69.500. Het nieuwe maximum wordt 54.500 per dag in september en 57.000 per dag in oktober. Het doel van het stellen van een maximum is het borgen van de veiligheid voor reizigers en medewerkers en het creëren van een betrouwbaar proces op de luchthaven. Op basis van door de Schiphol beschikbaar gestelde capaciteit gaat de onafhankelijke slotcoördinator (ACNL) in overleg met alle luchtvaartmaatschappijen om tot de benodigde capaciteitsreductie te komen.