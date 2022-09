Man neergeschoten in Geleen, verdachte door politie aangehouden

Donderdagochtend is bij een schietincident aan de Teniersstraat in Geleen een man gewond geraakt. 'Kort daarna wist de politie een man aan te houden als verdachte', zo meldt de politie donderdag.

Aanhouding verdachte

Omstreeks 11.30 uur kreeg de politie de melding binnen van het schietincident. Meerdere patrouilles gingen ter plaatse. Onderzoek wees uit dat een conflict in relationele sfeer aan het schietincident voorafging. Kort daarna kon de verdachte op basis van het verkregen signalement aangehouden worden. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor de benodigde medische zorg.