Harde wind op komst

Vanochtend is het droog. Er is vrij veel bewolking, maar plaatselijk komt de zon tevoorschijn. De wind waait uit het zuidwesten en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6-7.

Vanmiddag blijft het nog droog en is de zon in het zuiden en oosten soms te zien. De middagtemperaturen lopen uiteen van 16°C aan zee tot plaatselijk 20°C in het zuidoosten. De wind komt uit het zuidwesten en is vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6-7.

Vanavond is het bewolkt en in het westen valt regen, later ook in het oosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6-7. In de tweede helft van de avond gaat de wind uit het westen waaien.