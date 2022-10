In Kampen te water geraakt kind (1) omgekomen, politie houdt moeder aan

Donderdagmiddag is bij een incident in het Overijsselse Kampen een kind van 1 jaar oud om het leven gekomen nadat zij te water was geraakt samen met haar moeder en nog een ander kind. Dit meldt de politie vrijdag.

Moeder en twee kinderen te water

Een moeder en twee kinderen raakten te water bij de Loswal in Kampen. 'Een van de twee kinderen, een meisje van 1 jaar, heeft het niet overleefd. Het andere kind en de moeder zijn fysiek in goede gezondheid', aldus de politie. Zij krijgen de hulp die nodig is. Aan de omstanders die goed hebben geholpen bij het incident is Slachtofferhulp aangeboden. In totaal waren vier kinderen aanwezig bij het incident, twee van hen raakten in het water, twee bleven op de kant.

Politie houdt moeder aan en start onderzoek

De politie krijgt veel vragen over de toedracht van het incident. Dat is waar het politieonderzoek zich nu op richt. Er wordt rekening gehouden met meerdere scenario’s en om die reden is de vrouw aangehouden als verdachte. Zij hoefde niet naar het ziekenhuis en zit op dit moment nog vast. De verdachte zit in volledige beperkingen en in het belang van onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. Ze wordt vandaag door de officier van justitie voorgeleid voor de rechter-commissaris.