Werkzaamheden aan de spoorlijn in Heerenveen

Traject Meppel - Heerenveen

'We werken aan het spoor op verschillende locaties tussen Meppel en Heerenveen. We vernieuwen onder meer tussen 15 en 23 oktober wissels, rails, dwarsliggers en ballastgrind.

Herfstvakantie

In de herfstvakantie werkt ProRail op verschillende plaatsen aan het spoor. 'We doen dit om het spoor en stations in goede conditie te houden of nog beter te maken. Zo dragen we bij aan aangenaam en duurzaam vervoer per spoor. Treinreizigers kunnen tijdens de werkzaamheden te maken krijgen met vertragingen en omleidingen of de inzet van vervangend vervoer', aldus ProRail