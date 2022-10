De mooiste tegeltrends van dit moment

Is je badkamer toe aan vervanging? Dan ga je waarschijnlijk binnenkort nieuwe tegels uitzoeken. Er is erg veel keuze op het gebied van badkamertegels. Daarom helpen we je graag een handje. De betonlook is nog steeds erg populair, maar ook retro en terrazzo tegel vloeren zijn populair. Hier lees je alles over de mooiste badkamer tegeltrends van dit moment.

Gekleurde tegels

In veel nieuwe badkamers zie je deze trend terugkomen: langwerpige wandtegels in visgraatpatroon. Je kunt kiezen uit allerlei kleuren, zoals groen, blauw of oud roze. Maar ook neutralere kleuren zijn mogelijk. Denk aan wit, zwart of grijs. Het beste kun je deze trend op een wand, bijvoorbeeld de wand achter het toilet of het bad. Houd de rest van de wandtegels wat rustiger.

Betonlook

Een trend die al jaren populair is is de industriële badkamerstijl. Beton mag hierin niet ontbreken. Het materiaal geeft een natuurlijke uitstraling. Betonlook tegels vind je zowel voor op de wand als in de vorm van vloertegels. Je hebt de keuze uit allerlei formaten, vooral de wat grotere tegelformaten geven je badkamer een trendy uitstraling. Als je een kleine badkamer hebt, oogt deze groter als je een groot formaat tegels gebruikt.

Marmer

Marmer tegels geven iedere ruimte een chique uitstraling. Bij marmer is geen enkele tegel hetzelfde. De structuur verschilt per tegel. Marmer kun je herkennen aan de aderstructuur. Je hebt ook tegels met een wat mildere marmerstructuur. Wil je dat je badkamer wat rustiger oogt, kies dan voor de mildere variant.

Terrazzo tegels

Houd je van retro? Dan zijn terrazzo tegels echt iets voor jou. Terrazzo tegels zijn gemaakt van kleine stukjes marmer, kwarts of graniet. De oorsprong van deze tegels ligt zoals de naam al doet vermoeden in Italië. Deze tegels komen goed tot hun recht in een wat ouder huis, maar ook als je een nostalgische sfeer in een nieuwbouw woning wilt creëren.

Ceppo di Gré

We blijven nog even in Italië, want ook deze tegels zijn niet meer weg te denken. Tegels van deze soort grijze natuursteen werden vooral gebruikt in kelders van Milanese gebouwen. Tegenwoordig zie je ze ook in badkamers. De tegels zijn er in verschillende kleurtinten en afmetingen.

Grote maten

Tegenwoordig kiezen de meeste mensen voor wand- en vloertegels in grote maten. Hierdoor zie je minder voegen en heb je meer continuïteit. Vooral tegels in de maat 120 x 120 cm zijn populair.

Tegels met reliëf

Ook deze trend zien we steeds vaker: vloertegels met reliëf. De patronen in dit type tegel zijn meestal organisch of op planten geïnspireerd, maar je hebt ook meer abstractere structuren. Qua formaat is er een ruimte keuze. Reliëftegels heb je in kleine formaten, maar ook in XL-formaat.

Combinatie stucwerk en tegels

Een trend die ook steeds populairder wordt is een combinatie van tegel- en stucwerk in je badkamer. Hierbij worden langwerpige tegels verticaal naast elkaar geplaatst. De tegels kunnen op verschillende manieren aan elkaar worden gemetseld. Door de bovenste helft te stucen krijg je een rustgevende en luxe uitstraling.

Meerdere soorten tegels combineren

De tijd waarin één soort tegel werd gebruikt in de badkamer is voorbij. Bij deze trend kies je voor verschillende wand- en vloertegels en kies je nog een andere tegel voor een accentmuur op een klein gedeelte van de wand. Houd het bij maximaal drie tegels. Een type voor de vloer, een type voor op de wand en nog een ander type voor op een accentmuur.

Mediterraanse invloeden

Ook dit jaar zien we weer de mediterrane sfeer in huis. De kleurrijke Portugese tegels en Spaanse vloer- en wandtegels zijn weer mateloos populair. Met deze tegels kun je je badkamer voorzien van een unieke sfeer.

Geometrie

Een andere trend die we veel terugzien in badkamers op dit moment is het spelen met geometrie. Bijvoorbeeld het creatief gebruik maken van langwerpige tegels. Ook hexagon tegels zien we veel terug en worden op allerlei manieren gebruikt. De tegels geven een speels effect aan je badkamer door hun honingraatpatroon.

Metallic

Naast kleuren, beton en marmer zien we ook veel metaalachtige accenten. Ook in tegels zie je deze trend terug. Dit zijn bijzondere blikvangers met een gloed van zink, goud, zilver of brons. Je badkamer krijgt al snel een luxe uitstraling met deze tegels. Metallic tegels kunnen geweldig gecombineerd worden met bronzen en koperen accessoires en accenten.