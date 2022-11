Niet iedereen was welkom op de Amsterdamse wallen

Afgelopen weekend heeft het Wallengebied opnieuw in het teken gestaan van een actie om overlast in allerlei vormen in deze omgeving tegen te gaan.

Bewoners en ondernemers van dit gebied ervaren voornamelijk zeer veel overlast van straatdealers en maken dit ook regelmatig aan de politie en gemeente kenbaar. De politie en gemeente herkennen en erkennen dit probleem. Daarom werken zij en het Openbaar Ministerie nauw samen in de aanpak van dit probleem.

Opbrengst

Op donderdag 27 oktober is de actie in de avonduren gestart en in nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober beëindigd. Tijdens deze drie actiedagen zijn in totaal 63 personen aangehouden waarvan bijna één derde (23) voor het aanbieden van (nep)drugs. Ook werden aanhoudingen verricht voor onder andere zakkenrollerij, het verstoren van de openbare orde, diefstal, vernieling en het rijden onder invloed van alcohol. Naast de aanhoudingen hebben de politieagenten ook veertien personen staande gehouden voor verschillende overtredingen waarvoor zij een proces-verbaal hebben gehad.

Gebiedsverboden

Naast de aanhoudingen en staande houdingen, zijn ook weer behoorlijk wat gebiedsverboden uitgereikt. Dit keer kregen 65 ‘bezoekers’ van het Wallengbied een gebiedsverbod van 24 uur. De politie betrapte ook iemand voor het overtreden van een gebiedsverbod dat is opgelegd door de rechter. Deze persoon is aangehouden omdat dit direct leidt tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zeven dagen.

Aangehouden verdachten

De op vrijdag en zaterdag aangehouden verdachten werden allemaal naar het politiebureau gebracht waar een parketsecretaris (Openbaar Ministerie) direct zeer veel zaken heeft afgedaan met een dagvaarding of strafbeschikking.

Samenwerking

Ook deze actiedagen hebben de politie, gemeente en het OM weer nauw met elkaar samengewerkt. Deze samenwerking is erg belangrijk omdat de partijen dan met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief op kunnen treden.