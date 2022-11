Voetganger aangereden, bestuurder rijdt door

Een 44-jarige man uit België is vrijdag 4 november aangereden en gewond geraakt. De bestuurder van de auto is na de aanrijding doorgereden. Hij is later aangehouden en zit vast voor verhoor.

Het slachtoffer loopt rond 17.45 uur op de Kievitenlaan richting de parkeerplaats aan de Boulevard de Wielingen. Hij wordt geraakt door een passerende auto en valt. Hij loopt hierbij verwondingen op. De bestuurder van de auto rijdt door. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht. Een omstander noteert het kenteken van de auto en geeft dit door aan een agent. De bestuurder is later in zijn woning in Oostburg aangehouden. Vermoedelijk had hij te veel gedronken. Dit wordt nog onderzocht. De verdachte zit vast voor verhoor.