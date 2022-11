Gezochte vonnisklant springt in de singel

Een 40-jarige man is vrijdagochtend op de Seeligsingel in Breda in het water gesprongen toen hij hoorde dat hij mee naar het politiebureau moest vanwege een openstaande signalering. Hij moet namelijk nog 120 dagen zitten. Ook moet hij nog als verdachte gehoord worden over een vernieling. Toen de brandweer met een bootje arriveerde, besloot de man weer uit het water te klimmen. Hij is overgebracht naar het cellencomplex in Breda.