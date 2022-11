Auto raakt van de weg en belandt bovenop berg zand in Cromvoirt

Vrijdagmiddag werden rond 12.15 uur de hulpdiensten gealarmeerd voor verkeersongeval op de Deutersestraat in Cromvoirt. Een vrouw raakte door onbekende oorzaak van de weg en belandde in een naastgelegen perceel bovenop een berg met zand.

Voertuig onstabiel

De brandweer werd gealarmeerd omdat het voertuig onstabiel stond waarna de vrouw uit het voertuig kon worden gehaald. De vrouw is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgevoerd, tijdens de bergingswerkzaamheden was de doorgang korte tijd afgesloten voor het overige verkeer.