Politie houdt twee verdachten bankhelpdeskfraude op heterdaad aan

Een 71-jarige man uit Raamsdonk waarschuwde woensdagavond 30 november de politie. Hij had op dat moment een onbekende aan de lijn die zich uitgaf voor bankhelpdeskmedewerker. Omdat de man al eens eerder gebeld was door een zogenaamde behulpzame bankmedewerker, wist ie dat het foute boel was en waarschuwde hij meteen de politie. Agenten gingen direct naar de woning van de man toe. De bankhelpmedewerker gaf ondertussen aan dat hij uit veiligheidsoverwegingen een koerier langs zou sturen om de pinpas op te halen. Toen die zogenaamde koerier arriveerde, trof hij niet het slachtoffer, maar een politieagent, aan. De verdachte, een 19-jarige man uit Capelle aan den IJssel, probeerde nog weg te rennen, maar kon even later in de Molenstraat worden aangehouden. De politie kreeg daarbij hulp van een passerende automobilist, die de achtervolgende agent een korte lift gaf.

Gedoofde lichten

Politieagenten die in de tussentijd de directe omgeving in de gaten hielden, zagen rond datzelfde tijdstip plotseling een auto met gedoofde lichten wegrijden. Ze konden deze auto op de Beethovenlaan in Raamsdonksveer aan de kant van de weg zetten. De bestuurder van de auto, een 20-jarige man uit Sliedrecht, is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de fraude/oplichting. In de auto van deze verdachte troffen agenten onder andere geld en een gestolen bankpas aan. Het onderzoek naar de herkomst van die pas loopt.

De twee verdachten zijn in de cel gezet. Het onderzoek naar dit tweetal wordt vandaag voortgezet.